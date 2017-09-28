Здунов: одно очко — тоже неплохо, на буллитах сыграли хуже

Нападающий «Нефтехимика» Павел Здунов поделился эмоциями после поражения во встрече с «Металлургом» (2:3 Б).



«Где-то нам не повезло. Хотели, конечно, взять два очка, на буллитах хуже сыграли. Но и одно очко — тоже неплохо. Будем готовиться к домашней серии. Удачные результаты в последних играх? Мы выполняем всей командой тренерское задание. Не отступаем от своей системы, она даёт пока свои плоды.



Чувствуется ли, что „Металлург“ потерял защитников? Мы не оцениваем оборону соперника, просто делаем свою работу — заставляем ошибаться. И кто знает, может, и те защитники ошибались бы», — цитирует Здунова официальный сайт «Металлурга».

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