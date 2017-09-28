Тротц: Кузнецов знает, что он должен быть следующей звездой или лидером клуба

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о нападающем Евгении Кузнецове.



«Что мне особенно нравится в Кузнецове, так это то, что он очень и очень умный. Он понимает не только игру, но и видит картину целиком. Он очень проницателен и знает, что должен быть важной частью команды. Он знает, что должен быть следующим нашим лидером или звездой.



Я официально не называл группу лидеров, но он определённо будет немного больше участвовать в собраниях. Я подошел к Кузнецову поболтать и спросил, что он об этом думает. И он очень искренне и восприимчиво на это среагировал. Было приятно это слышать», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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