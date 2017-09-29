Коршков: если всё будет хорошо, тогда может и поеду в НХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Коршков рассказал, что пока не думает о возможном переезде в Национальную хоккейную лигу.



«В КХЛ чувствую себя нормально. Но надо ещё добавлять. Пока игра не складывается. Сложно оценивать свою игру.



Планирую ли через пару лет уехать в „Торонто“? Не могу сейчас об этом рассуждать. Пока играю в „Локомотиве“, впереди целый сезон. Если всё будет хорошо, может, и поеду», — приводит слова Коршкова Шайба. kz.



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