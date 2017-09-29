Овечкин: Кузнецов стал взрослее, привык к скорости и напряженности НХЛ

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возросшем опыте своего партнёра по команде, российского нападающего Евгения Кузнецова.



«Кузнецов стал взрослее, поднабрался опыта. Он провел в лиге уже три сезона и привык к здешним скорости и напряженности. Вы сами можете видеть, что он является одним из лучших игроков команды и одним из лучших центров лиги», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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