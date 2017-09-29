Буллит Панарина принёс победу «Коламбусу» в матче с «Нэшвиллом» на выезде

«Коламбус Блю Джекетс» по буллитам победил «Нэшвилл Предаторз» в предсезонном матче НХЛ. Автором победного буллита стал российский нападающий Артемий Панарин, отыгравший 22 с половиной минуты и сделавший за это время две голевые передачи. Панарин признан первой звездой игры.



Ворота «Блю Джэкетс» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок.



Кроме того, российский нападающий «Нэшвилла» Владислав Каменев отыграл 17 минут, сделал три броска по воротам и стал автором одной голевой передачи. Также голевую передачу записал на свой счёт Алексей Емелин.



НХЛ

Предсезонный матч



«Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0).