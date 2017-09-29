Хацей: Захаркин — выдающаяся личность, но «Югре» важен результат

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей назвал причины отставки Игоря Захаркина с поста главного тренера команды.



«Я с большим уважением отношусь с Игорю Владимировичу Захаркину. И как к личности, и как к специалисту. Но на сегодняшний день нам важен результат команды. А мы опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице, набрав всего 9 очков в 14 матчах. Часто проигрывали с разгромным счётом, это вызывало много негатива со стороны СМИ и болельщиков, сказавшись на настроении всей команды. Смена тренерского штаба – вынужденная мера для исправления ситуации. В спорте главное результат. Повторюсь, Захаркин – выдающаяся личность, но положение наше незавидное», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23-53.

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