Зимин: думаю, Захаркин окончательно завершил свою карьеру главного тренера

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Евгений Зимин прокомментировал первые тренерские отставки текущего сезона КХЛ. Рижское «Динамо» уволило Сандиса Озолиньша, «Югра» — Игоря Захаркина.

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«Всё логично. К сожалению, рижские динамовцы стали балластом Западной конференции, проиграв 12 матчей кряду и не проявив должного уважения к своей легенде — Сандису Озолиньшу. Наверное, с его отставкой латыши даже затянули. Латышские тренеры не эмоциональны и не готовы работать первыми номерами. Что касается «Югры», то на Востоке в плане первого тренерского увольнения у этой команды была целая группа конкурентов. Странные разговоры ходили вокруг главного тренера «Трактора», есть проблемы у дальневосточных клубов. Захаркина сгубили крупные поражения — 0:7 от Омска и 1:9 от СКА. Они показали, что тренер даже не контролирует ситуацию.

Захаркин — интересный учёный, хороший оратор, энтузиаст хоккея. Но все эти плюсы имеют мало общего с профессией главного тренера — и в «Югре» мы это увидели. На мой взгляд, ошибка Игоря в том, что он, являясь классическим вторым номером и исключительно теоретиком, пошёл в главные тренеры. Уже после Уфы многое стало ясно, а в Ханты-Мансийске Захаркин, думаю, окончательно завершил свою карьеру главного тренера. Летом в тонкий момент, когда решалась судьба «Югры» в КХЛ, Ханты-Мансийск сработал правильно. Захаркина очень любите вы, журналисты, у него есть отличный имидж — и все эти моменты сработали, «Югра» спокойно осталась в КХЛ.

Два года назад в Уфе Захаркин сменил Емелина, теперь в Ханты-Мансийске последовала обратная рокировка. Вообще же логика в назначении Емелина есть: «Югра» меняет громкого теоретика на тихого практика. Говорят, в Ханты-Мансийске подрастает хорошая молодёжь, «Мамонты Югры» являются одними из лидеров МХЛ, поэтому новый тренер обречён начать омоложение команды. Емелин попробует перезапустить карьеры опытных игроков. Шанс у Ханты-Мансийска есть. А вот в Ригу совсем не верю», — цитирует Зимина Russia-Hockey.