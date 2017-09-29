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НХЛ утвердила изменения в правилах на сезон-2017/18

29 сентября 2017, пятница. 09:47 Хоккей

НХЛ утвердила изменения в правилах хоккея на сезон-2017/18. Изменение внесено в правило взятия 30-секундного тайм-аута. Теперь обороняющаяся команда не имеет права брать перерыв после проброса. При этом за атакующей командой такое право сохраняется.

Уточнено правило игры высоко поднятой клюшкой при игре в большинстве. В старой редакции при остановке шайбы игроком атакующей команды в зоне соперника высоко поднятой клюшкой вбрасывание переносилось в зону обороны его команды. С этого сезона шайба будет вводиться в игру в зоне обороняющейся команды.

Лига уточнила и два момента в правилах, касающихся экипировки игроков. Игроки не имеют права заправлять свитер в трусы со спины или сбоку так, чтобы были видны элементы верхней защиты трусов. Визоры должны быть правильно закреплены на шлеме и надёжно защищать глаза. Если судья посчитает, что визор не обеспечивает такую защиту (слишком высоко поднят вверх), он имеет право запретить игроку выходить на лёд до тех пор, пока экипировка не будет приведена в порядок.

Подтверждены все ранее анонсированные изменения – о введении двухминутного удаления за ошибочный офсайд-челлендж, а также ужесточении трактовок правил, касающихся ударов клюшкой по рукам и поведения на вбрасываниях.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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