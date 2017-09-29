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Костин: если наш хоккей хочет получать молодых звёзд, то нужно доверять ребятам

29 сентября 2017, пятница. 09:55 Хоккей

Форвард «Сент-Луис Блюз» Клим Костин порассуждал об отношении к молодым игрокам в КХЛ.

«Толванен был выбран 30-м на драфте НХЛ, сразу передо мной. Смотрю большинство матчей, как он играет, – очень интересно. 18-летний финн играет в основном составе «Йокерита», выходит в первом-втором звене. Его выпускают в большинстве, в него верят тренеры и дают в каждом матче по 20 минут. Если русским 18-летним ребятам оказывать такое же доверие в КХЛ, то и у нас будут свои Толванены.

Я в трёх играх за «Динамо» получил по полторы минуты. Ещё в двух полностью отсидел, вообще не вышел. Со «Спартаком» получил шесть минут. Откуда взялось в среднем 4.30 в статистике – ума не приложу. Меня всегда переодевали 13-м форвардом, и даже не буду говорить про большинство. Я не критикую «Динамо», поймите правильно. Знаю, что в клубе были игроки старше и опытнее. Но если российский хоккей хочет получать молодых звёзд – таких как Малкин и Овечкин, которые в 18 лет заявляют о себе, то нужно доверять своим ребятам с юности. А не держать на лавке. Ошибки будут всегда и у всех. Но молодой быстро наберётся опыта и вырастет в хорошего игрока», – цитирует Костина «Советский спорт».

Костин: я впервые играл после травмы, мне помогала поддержка партнёров
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз ХК Динамо Москва ХК Йокерит Клим Костин Ээли Толванен
Новости. Хоккей
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