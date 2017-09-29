Нападающий Олег Яшин — на просмотре в «Северстали»

«Северсталь» заключила контракт с нападающим Олегом Яшиным. Об этом череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги сообщает в своём «твиттере». Соглашение между игроком и командой носит просмотровый характер.

Прошлый сезон хоккеист провёл в китайской команде КХЛ «Куньлунь Ред Стар». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ на его счету 12 (6+6) очков и показатель полезности «-4». В пяти матчах плей-офф он заработал 1 (1+0) очко и показатель полезности «+1». Всего на уровне КХЛ Яшин провёл 244 матча и набрал 38 очков.