Скудра: Шанцев делал всё возможное, чтобы «Торпедо» развивалось

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области.



«Я очень благодарен Валерию Павлиновичу за то, что пять лет назад он дал мне возможность стать главным тренером. Отмечу его внимание, труд на благо «Торпедо» – он очень лично переживал за всё, что было связано с командой. Он делал всё возможное, чтобы команда развивалась, старалась обрести определённую стабильность, чтобы у игроков не было определённых вопросов по финансам и мы старались радовать своих болельщиков. Для меня это был огромный опыт работы с таким руководителем. Мы часто собирались, обсуждали стратегию, селекцию команды – это было очень интересно, продуктивно, полезно. Что в политике, что в спорте такие вещи происходят резко, и мы к этому так уже привыкли, что ничему не удивляемся. Мы же работаем, как и работали, в таком же режиме.

Задача одна — как можно лучше закончить регулярный чемпионат и побороться за что-то серьёзное в плей-офф, а не просто участвовать в нём. Мы хотим сделать что-то такое, за что не будет стыдно и что можно будет вспомнить летом. И, конечно, хотим порадовать наших болельщиков, которые нас здорово поддерживают. Да, есть определённая стабильность, но все мы хотим большего. Естественно, тяжело бороться с командами с большими бюджетами, потому что в первую очередь присутствует нехватка качественных хоккеистов. Поэтому если сравнивать с тем, что было раньше, когда «Торпедо» порядка 20 лет подряд не попадало в плей-офф, — это успех. Но если же хотеть большего, то этого недостаточно», — цитирует тренера ТАСС.