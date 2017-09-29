«Монреаль» вернул нападающего Щербака из АХЛ

«Монреаль Канадиенс» вызвал нападающего Никиту Щербака из своего фарм-клуба в Американской хоккейной лиге — «Лаваль Рокет».



24 сентября канадская команда отправила Щербака в фарм-клуб. 21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах НХЛ за «Канадиенс».



Щербак провёл в Национальной хоккейной лиге в общей сложности три матча и набрал в них 1 (1+0) очко при показателе полезности «+1». Канадский клуб НХЛ задрафтовал российского хоккеиста в 2014 году.

«Монреаль» отправил Щербака в АХЛ