«Оттава» вновь поместила вратаря Хэммонда на драфт отказов

«Оттава» в очередной раз поместила вратаря Эндрю Хэммонда на драфт отказов. В прошлом сезоне 29-летний голкипер несколько раз проходил эту процедуру, но никто из клубов НХЛ его не забирал.

В сезоне-2016/17 Хэммонд провёл 6 матчей в Национальной хоккейной лиге за канадскую команду, его коэффициент надёжности составил 4,08, а процент отражённых бросков — 83,7. Всего на уровне НХЛ голкипер провёл 55 матчей, его коэффициент надёжности при этом составил 2,31, а процент отражённых бросков оказался равен 92,3.