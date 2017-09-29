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Хохлачёв: видно, что «Спартак» способен играть на равных с любым соперником

29 сентября 2017, пятница. 11:35 Хоккей

Форвард «Спартака» Александр Хохлачёв высказался о предстоящей выездной серии, недавнем матче с «Адмиралом» и адаптации в команде.

«Нам предстоят встречи с очень серьёзными соперниками. «Йокерит» — крайне опасная команда. Финны очень здорово проводят нынешний сезон. Про их игру в большинстве даже говорить не нужно — по статистике они сейчас лучшие в лиге. Плюс очень важна будет встреча с «Витязем», нашим прямым конкурентом. Но сейчас победы дали нам глоток свежего воздуха и психологически должно быть легче. Мы стали правильно действовать на льду. До этого были хорошие матчи, но мы делали ошибки в обороне, не использовали возможности для взятия ворот соперника. Но ещё в прошлой выездной серии, когда мы обыграли «Ак Барс» в овертайме (4:3) и проиграли с минимальным счётом «Салавату Юлаеву» (4:5), было видно, что «Спартак» способен играть на равных с любым соперником. Нужно просто подкорректировать свою игру, не допускать ошибок. Мы смогли достичь промежуточного результата, который теперь надо закреплять.

Матч с «Адмиралом»? Вышли чуть расслабленными на третий период, пришлось выжимать все силы. Мы хорошо сыграли в атаке, но не очень здорово в обороне. Мы рады, что выиграли, но могли сделать это и без шоу, в основное время. В какие-то моменты повезло нам, в какие-то — «Адмиралу». Понятно, что и мы, и они допустили много ошибок в защите. Поэтому получилось забить 13 шайб в одном матче. Нам надо биться и побеждать в каждой игре. Для «Спартака» нет проходных матчей. Мои 4 очка? В фарм-клубе доводилось набирать четыре очка за матч. Но я об этом не думаю. Мы выходили на лёд, и надо было любой ценой спасать матч с «Адмиралом», поэтому я не думал, сколько на моем счету очков. Мы должны быть сильны коллективной игрой, если хотим попасть в плей-офф. А мы очень хотим вывести туда «Спартак».

«Спартак» — моя команда. У меня не было проблем с акклиматизацией. Как только пришёл в коллектив, понадобилось всего пару дней, чтобы адаптироваться в нём», — цитирует игрока газета «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Витязь ХК Йокерит ХК Спартак Александр Хохлачёв
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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