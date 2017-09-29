«Лос-Анджелес» отправил защитника Фальковского в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» освободил последнюю группу игроков из своего тренировочного лагеря. В эту группу попал и белорусский защитник Степан Фальковский.



В основной группе «Лос-Анджелеса» продолжают работать 33 хоккеиста. Фальковский командирован в клуб «Онтарио», выступающий в Американской хоккейной лиге. В межсезонье Фальковский подписал контракт новичка с клубом из Калифорнии и работал в тренировочном лагере двукратного обладателя Кубка Стэнли.

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