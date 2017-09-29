Стивенс: «Лос-Анджелес» сделал много хорошего в матче с «Аризоной»

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс прокомментировал победу над «Аризоной Койотс» (4:1) в предсезонном матче НХЛ.

«Сегодня мы хорошо поработали, сделали много хорошего на льду. Начало получилось несколько тяжёлым, но затем мы увеличили скорости, стали контролировать шайбу. Тогда мы создали немало остроты в атаке, используя перемещения и трафик перед воротами. Мы забили четыре гола, но у нас было очень много возможностей. Думаю, что в начале сезона мы хотели скорее завезти шайбу в ворота, не фокусируясь на давлении перед воротами. Сегодня мы здорово сыграли перед воротами», — цитирует специалиста Джон Розен.