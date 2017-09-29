«Куньлунь» попросил разрешить играть в Харбине из-за мероприятий компартии

«Куньлунь Ред Стар» обратился в Континентальную хоккейную лигу с просьбой разрешить проведение домашних матчей на арене в городе Харбине, на которой выступает фарм-клуб команды Майка Кинэна в Высшей хоккейной лиге – «КРС Хэйлунцзян».



Просьба обусловлена тем, что в Шанхае, где в настоящее время «Куньлунь» принимает своих соперников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пройдут мероприятия Коммунистической партии Китая. Арена в Харбине вмещает около двух с половиной тысяч зрителей.

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