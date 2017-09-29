«Барыс» подписал двусторонний контракт с защитником Сауторном

«Барыс» заключил контракт с 27-летним защитником Джордоном Сауторном. Об этом сообщает официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и астанинской командой рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Хоккеист будет выступать в команде под номером 90.



В прошлом сезоне канадский хоккеист, выступая за усть-каменогорское «Торпедо» в Высшей Хоккейной Лиге, сыграл 47 матчей регулярного чемпионата, набрал 23 (7+16) очка, за 21 матч плей-офф он набрал 3 (2+1) очка.

Защитник Сауторн перейдёт из «Торпедо» У-К в «Барыс»