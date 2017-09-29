Каммальери: хорошо чувствую себя физически, получаю удовольствие от игры

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Майк Каммальери поделился впечатлениями от победы над «Аризона Койотс» (4:1) в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

«Мы сегодня победили, в нашей игре есть немало позитивных моментов. Куик сыграл даже лучше, чем можно было ожидать, сделал несколько невероятных сейвов. Мы в процессе работы, и очень приятно выиграть. Шесть бросков? Что же, это хорошая цифра для меня. Я хорошо чувствую себя физически, получаю удовольствие от игры», — цитирует игрока Джон Розен.