«Магнитка» отправила защитников Ольшанского и Янчевского в ВХЛ

Из магнитогорского «Металлурга» в клуб ВХЛ «Зауралье» командированы защитники Савелий Ольшанский и Марк Янчевский.



С прошлого сезона 18-летний Ольшанский выступает в МХЛ за команду «Стальные Лисы», в текущем сезоне провёл 9 матчей, набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5».



Янчевский – воспитанник «Металлурга». С 2014 года он играет за магнитогорскую «молодёжку», проведя в общей сложности 118 матчей. В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ защитник принял участие в девяти матчах и отдал 5 голевых передач, показатель полезности составил «+6».

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