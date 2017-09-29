Маззин: во втором периоде матча с «Койотс» «Кингз» были немного небрежны

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Джейк Маззин поделился мнением о победном предсезонном матче с «Аризоной Койотс» (4:1).

«Наша продуктивность и реализация моментов сегодня на высоте. Однако есть над чем работать. Я думаю, что нападающие должны быстрее открываться и бороться за шайбу. Считаю, что во втором периоде мы были немного небрежны. Мы исправим проблемные моменты и должны подойти в хорошей готовности к старту сезона. Наконец-то мы играем основным составом. Временами то, что мы думаем и делаем, — две разные вещи. Нам всем нужно быть на одной волне, и всё будет в порядке.

Вариант с четырьмя форвардами и одним защитником при розыгрыше лишнего? Это хороший вариант. Лучшие спецбригады НХЛ строятся по такому принципу. Тоффоли — отличный атакующий игрок», — цитирует Маззина LA Kings Insider.