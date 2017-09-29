Тальбо: «Барыс» стал значительно сильнее, наглядно это показал

Форвард «Локомотива» Максим Тальбо рассказал о поражении от «Барыса» (1:6), впечатлениях от Астаны и победе в Кубке Стэнли. Также он порассуждал на тему Олимпиады.



«Очевидно, мы провели не лучшую игру. Мы предоставили сопернику слишком много возможностей. Да, если вспомнить прошлый сезон, мы дважды разгромили «Барыс», но с тех пор астанинская команда стала значительно сильнее. Ваши ребята это наглядно продемонстрировали.

ОИ-2018? Как известно, НХЛ не разрешила своим игрокам ехать на Олимпиаду. Знаю, что многие ребята, выступающие там, разочарованы таким решением. Но много хороших канадских хоккеистов играют в Европе и КХЛ. Что касается меня, всё зависит от моей игры. Буду счастлив, если заслужу вызов в олимпийскую сборную Канады. Я думаю, на этой Олимпиаде будет много фаворитов — Канада, Чехия, Швеция, Россия, Швейцария, Германия. Однозначно будет интересный и непредсказуемый турнир.



Драки? Знаете, я парень из старой школы. Там, где я вырос, драки были привычным делом. Иногда они необходимы. Например, чтобы встряхнуть команду, когда она проигрывает. Это мой второй сезон в КХЛ. Я думаю, это очень сильная лига. Много мастеровитых игроков, конкуренция очень высокая. Мне всё нравится. Арена «Барыса»? Замечательная. Здесь отличная хоккейная инфраструктура. Астана — очень красивый город. Успел немного прогуляться по нему. Всё, что я увидел, меня впечатлило.



Победа в Кубке Стэнли? Это то, чем приятно гордиться. С тех пор прошло уже восемь лет. Да, это было довольно давно. Выиграть Кубок Стенли — это что-то невероятное. Трудно передать словами те ощущения, когда после долгого и изнурительного сезона держишь над головой заветную чашу. Тем более за год до этого мы проиграли «Детройту» в финале», — цитирует игрока «шайба.kz».