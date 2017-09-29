«Авангард» вернул из «Сарыарки» Мажугу и Яценко, отправив в ВХЛ Назаркина

Согласно договору о сотрудничестве между клубами в расположение команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка» из омской команды Континентальной хоккейной лиги «Авангард» командирован защитник Евгений Назаркин. При этом находившиеся в составе карагандинской команды игроки обороны омичей — Егор Мажуга и Алексей Яценко — вернулись в команду КХЛ.



Мажуга в текущем сезоне провёл два матча в ВХЛ и отметился в них двумя штрафными минутами. Яценко не провёл ни одного матча за фарм-клуб «Авангарда». Назаркин в текущем сезоне был в заявке в одном матче в Континентальной хоккейной лиге.

Е. Медведев: «Авангард» провёл домашнюю серию удовлетворительно