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Тарасенко: я недоволен своими тремя последними сезонами. Хочу быть лучшим

29 сентября 2017, пятница. 17:21 Хоккей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от предстоящего сезона в НХЛ.

«Я недоволен своими тремя последними годами. Да, если смотреть на статистику, то всё очень хорошо, но для меня этого недостаточно. Если не хочешь быть лучшим, то незачем выходить на площадку. Именно поэтому я изменил систему подготовки к сезону. В плей-офф у нас не получилось хорошо выступить. Не скажу, что всё было плохо, но мы не стали победителями, не смогли выиграть. Это был непростой урок, но теперь мы готовы снова сражаться. Летом я сбросил вес и больше работал над балансом. Необходимо правильно питаться, работать по правильной программе, так что теперь я чувствую себя гораздо лучше. Для меня важно не просто быть хорошим хоккеистом и забивать много голов, необходимо быть лидером и на льду, и вне его. У нас голодная до побед команда, сезон будет очень интересным, я к нему готов. У «Сент-Луиса» очень высокие ожидания, мы все знаем, что именно является главной целью, ради которой мы играем в хоккей. В этом году будем пытаться её достичь», — приводятся слова Тарасенко на официальном сайте НХЛ.

За три последних регулярных чемпионата Тарасенко набрал 222 (116+106) очка в 239 матчах.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
Новости. Хоккей
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