Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ягр: за «Кладно» не сыграю, ещё идут переговоры с клубами НХЛ

29 сентября 2017, пятница. 17:22 Хоккей

Нападающий Яромир Ягр заявил, что не будет играть за чешский «Кладно», потому что надеется вернуться в НХЛ и продолжает вести переговоры с клубами. Ранее «Кладно», с которым Ягр тренируется, сообщил, что легендарный хоккеист может сыграть в составе команды уже 30 сентября.

«Это раздражает, потому что люди ждали, когда я сыграю. С другой стороны, мы никому ничего не обещали. Было бы абсурдом делать что-то подобное, потому что я ещё не знаю, останусь ли здесь. За „Кладно“ я играть не буду, потому что ещё идут переговоры с клубами НХЛ, которые не хотят, чтобы я играл, я должен это уважать», — цитирует Ягра Idnes.cz.

Генменеджер «Сент-Луиса»: мы обсуждали кандидатуру Ягра
Источник: Idnes.cz Сообщить об ошибке
Теги
Яромир Ягр
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
17:42 Защитники Калинин и Аляев вернулись в состав «Спартака» в матче с «Йокеритом»
17:22 Ягр: за «Кладно» не сыграю, ещё идут переговоры с клубами НХЛ
17:21 Тарасенко: я недоволен своими тремя последними сезонами. Хочу быть лучшим
17:01 «Авангард» вернул из «Сарыарки» Мажугу и Яценко, отправив в ВХЛ Назаркина
16:51 Тальбо: «Барыс» стал значительно сильнее, наглядно это показал
16:32 В Череповце появилась Аллея хоккеистов «Severstal Family»
16:28 Маззин: во втором периоде матча с «Койотс» «Кингз» были немного небрежны
15:48 «Магнитка» отправила защитников Ольшанского и Янчевского в ВХЛ
15:15 Каммальери: хорошо чувствую себя физически, получаю удовольствие от игры
14:48 «Барыс» подписал двусторонний контракт с защитником Сауторном
14:30 Николай Пронин вошёл в тренерский штаб «Красной Армии»
14:15 «Куньлунь» попросил разрешить играть в Харбине из-за мероприятий компартии
13:54 Стивенс: «Лос-Анджелес» сделал много хорошего в матче с «Аризоной»
13:29 Карлайл: два периода «Анахайм» недостаточно эффективно перемещал шайбу
12:52 Алексей Липанов стал второй звездой матча OHL — на его счету 3 очка
12:24 Голышев не поехал с «Автомобилистом» на трёхматчевый выезд
12:03 «Лос-Анджелес» отправил защитника Фальковского в АХЛ
11:57 Капитан «Северстали» провёл матч с «Амуром» с включённым микрофоном
11:35 Хохлачёв: видно, что «Спартак» способен играть на равных с любым соперником
11:34 «Оттава» вновь поместила вратаря Хэммонда на драфт отказов
11:18 «Монреаль» вернул нападающего Щербака из АХЛ
10:57 Скудра: Шанцев делал всё возможное, чтобы «Торпедо» развивалось
10:30 Нападающий Олег Яшин — на просмотре в «Северстали»
10:15 Мэр Калгари: Беттмэн намекнул, что потеря команды НХЛ разрушила бы мою карьеру
09:55 Костин: если наш хоккей хочет получать молодых звёзд, то нужно доверять ребятам
09:47 НХЛ утвердила изменения в правилах на сезон-2017/18
09:29 Анисимов помог «Чикаго» одолеть «Детройт»
09:29 Тарасенко забил гол, но «Сент-Луис» уступил «Миннесоте»
09:17 Пас Проворова помог «Филадельфии» разгромить «Бостон»
09:15 «Автомобилист» подписал двусторонний контракт с нападающим Сетдиковым
09:14 «Тампа» уступила «Флориде», у Наместникова гол, у Кучерова и Сергачёва по пасу
09:09 Гол Якупова и 34 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
09:00 Генменеджер «Сент-Луиса»: мы обсуждали кандидатуру Ягра
08:54 Зимин: думаю, Захаркин окончательно завершил свою карьеру главного тренера
08:31 Хацей: Захаркин — выдающаяся личность, но «Югре» важен результат
08:19 «Югра» подтвердила отставку Захаркина и назначение Емелина главным тренером
07:44 Буллит Панарина принёс победу «Коламбусу» в матче с «Нэшвиллом» на выезде
00:56 Овечкин: Кузнецов стал взрослее, привык к скорости и напряжённости НХЛ
00:35 Коршков: если всё будет хорошо, тогда, может, и поеду в НХЛ
00:20 7-й номер драфта-2017 Андерссон отправлен в шведскую «Фрелунду»
28 сентября 2017, четверг
23:55 Тротц: Кузнецов знает, что он должен быть следующей звездой или лидером клуба
23:36 Здунов: одно очко — тоже неплохо, на буллитах сыграли хуже
23:15 Результаты матчей ВХЛ
23:03 Берестенников: эмоции на исходе, Самсонов сегодня подтащил
22:32 Итоги игрового дня МХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент