Ягр: за «Кладно» не сыграю, ещё идут переговоры с клубами НХЛ

Нападающий Яромир Ягр заявил, что не будет играть за чешский «Кладно», потому что надеется вернуться в НХЛ и продолжает вести переговоры с клубами. Ранее «Кладно», с которым Ягр тренируется, сообщил, что легендарный хоккеист может сыграть в составе команды уже 30 сентября.

«Это раздражает, потому что люди ждали, когда я сыграю. С другой стороны, мы никому ничего не обещали. Было бы абсурдом делать что-то подобное, потому что я ещё не знаю, останусь ли здесь. За „Кладно“ я играть не буду, потому что ещё идут переговоры с клубами НХЛ, которые не хотят, чтобы я играл, я должен это уважать», — цитирует Ягра Idnes.cz.