Защитники Калинин и Аляев вернулись в состав «Спартака» в матче с «Йокеритом»

«Йокерит» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Хельсинки. Начало встречи — в 18:30 мск. Защитники Артём Аляев и Дмитрий Калинин восстановились от травм и вернулись в состав красно-белых.

«Йокерит»

Запольски (Ратилайнен);

Лепистё — Ландин, Н. Йенсен — Регин — Палола;

Кивистё — Гилрой, Толванен — О'Нилл — Йормакка;

Й. Йенсен — Лауридсен, Хухтала — Норман — Иконен;

Риссанен, Мяки — Ниеми — Анттила.



«Спартак»

Свенссон (Беспалов);

Пепеляев — Лаюнен, Комаров — Стоа — Хохлачёв;

Калинин — Юдин, Радил — Максвелл — Мирнов;

Кулик — Бондарев, Никонцев — Воронин — Трунёв;

Аляев — Жолобов, Комаристый — Кузнецов — Цыплаков.