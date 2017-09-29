Защитники Калинин и Аляев вернулись в состав «Спартака» в матче с «Йокеритом»

«Йокерит» и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Хельсинки. Начало встречи — в 18:30 мск. Защитники Артём Аляев и Дмитрий Калинин восстановились от травм и вернулись в состав красно-белых.
«Йокерит»
Запольски (Ратилайнен);
Лепистё — Ландин, Н. Йенсен — Регин — Палола;
Кивистё — Гилрой, Толванен — О'Нилл — Йормакка;
Й. Йенсен — Лауридсен, Хухтала — Норман — Иконен;
Риссанен, Мяки — Ниеми — Анттила.
«Спартак»
Свенссон (Беспалов);
Пепеляев — Лаюнен, Комаров — Стоа — Хохлачёв;
Калинин — Юдин, Радил — Максвелл — Мирнов;
Кулик — Бондарев, Никонцев — Воронин — Трунёв;
Аляев — Жолобов, Комаристый — Кузнецов — Цыплаков.
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