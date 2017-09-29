«Тампа» отправила нападающего Александра Волкова в АХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил нападающего Александра Волкова в фарм-клуб АХЛ «Сиракьюз», сообщается на официальном сайте клуба.



20-летний Волков был выбран «молниями» на драфте НХЛ 2017 года во втором раунде под общим 48-м номером. Он провёл три предсезонных матча и отметился двумя заброшенными шайбами. В прошедшем сезоне Волков выступал в системе СКА, провёл 16 матчей в МХЛ за СКА-1946, набрав 11 (6+5) очков. Кроме того, он принял участие в 15 матчах ВХЛ за «СКА-Нева», в которых забросил три шайбы.

Купер: впечатлило, что Волков идёт на ворота, хотя многие этого не делают