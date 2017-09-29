Ветераны «Локомотива» сыграют на открытии сезона Ночной лиги в Ярославле

30 сентября в Ярославле состоится матч открытия регионального отборочного этапа седьмого сезона Ночной хоккейной лиги, в котором сыграют сборная Ярославской области и ветераны профессионального клуба «Локомотив», сообщается на официальном сайте лиги. Встреча начнётся в 21:15 мск и пройдёт во дворце спорта «Торпедо», вход свободный.



Сборная Ночной лиги сформирована на базе пяти команд — «РЦ Автодизель», «Ярклимат», «Спарта», «Ярославская Легенда 17» и «Переславль». В составе ветеранов «Локомотива» на лёд выйдут олимпийский чемпион Андрей Коваленко, неоднократные чемпионы России Сергей Жуков, Владимир Самылин, Александр Ардашев и другие.



Всего в предстоящем сезоне Ночной лиги в Ярославской области в дивизионе «40+» выступят девять команд, что на одну больше, чем в предыдущем первенстве. В «Лиге Надежды» сыграют около 20 коллективов.