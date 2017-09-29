Якубов: надеюсь, совместно сможем помочь «Ак Барсу» вернуть звание чемпионов

Новый генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал своё назначение на пост.

«Далеко от Казани я не уезжал, работал в Татарстане, всё-таки я сын татарского народа. Конечно, для меня большая честь вернуться в родной клуб, в родную команду и родной город. В этом сезоне команда подобралась интересная, способная решать большие задачи. Постараюсь не подвести, надеюсь, совместно мы сможем помочь нашей команде вернуть звание чемпионов», — цитирует Якубова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» подтвердил назначение Рафика Якубова на пост генерального менеджера

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Ак Барса» в YouTube.