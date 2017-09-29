Овечкин: отношения с Кросби хорошие. У него 3 кубка Стэнли, моё время ещё придёт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свои взаимоотношения с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и рассказал о сыгранной летом свадьбе.

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«С Сидни Кросби у нас хорошие отношения. Мы уважаем друг друга. Конечно, у него в послужном списке уже три кубка Стэнли, но я надеюсь, что моё время скоро придёт. Иногда для этого просто нужно подождать.



Что касается моей свадьбы летом, то мы отлично провели время вместе с семьёй и друзьями. Я наслаждался этим временем, все были счастливы, все веселились, я танцевал. Это были два отличных дня. Супруга занималась всей организацией, всем планированием, она проделала огромную работу. В чём была моя роль? Просто доставать наличные. О том, чтобы вставить зуб для свадебных фотографий, я думал, но затем отказался. Все знают меня без зуба, верно? У меня его нет, наверное, уже лет 10. Поэтому я просто хотел быть в своём естественном виде. Если зуба нет, то почему я должен возвращать его на свадьбу?» — сказал Овечкин в эфире радиостанции 106,7 The Fan Friday.

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Видео можно посмотреть в «инстаграме» Яны Рудковской.