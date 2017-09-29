Захаркин: при нашем тренерском штабе у игроков «Югры» появился энтузиазм

Бывший главный тренер «Югры» Игорь Захаркин после увольнения отметил, что команда комплектовалась из игроков, которые не подошли более обеспеченным клубам, и его тренерский штаб добавил им энтузиазма.

«Вы же знаете, по какому принципу формировалась «Югра»… Понятно, что туда приходили игроки, которые не подходили более обеспеченным клубам. Это такая эволюция хоккеиста. С приходом нашего тренерского штаба, мне кажется, у игроков появился энтузиазм. Парни понимали, что не получилось в других командах, но сейчас мы все вместе можем доказать, что способны побеждать. В отдельных моментах возникало недопонимание, потому что у нас были достаточно высокие требования и амбиции. Но в целом у нас была рабочая атмосфера, которая способствовала развитию индивидуальных способностей хоккеистов.



Если углубляться, то проблема заключалась в другом. Сама идея формирования «Югры» — это первые два звена должны были приносить результат, в первую очередь в большинстве. А два звена должны были быть сдерживающими. Но получилось так, что у третьего и четвёртого звеньев больше заброшенных шайб, чем у игроков первых. Первые два звена играли с первыми звеньями сильных команд. Ведь «Югра» провела большинство матчей с командами, которые по уровню стоят выше. Возможно, суммарное мастерство не позволило добиться желаемого результата», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.