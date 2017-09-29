«Лада» вывела из списка травмированных Сотниекса и Валуйского

КХЛ опубликовала изменения в составах команд от 29 сентября.

«Авангард»:

— переведён в список травмированных нападающий Сундстрём Юхан (по 30.04.2018).



«Автомобилист»:

— переведён в список травмированных нападающий Голышев Анатолий (по 30.10.2017);

— дозаявлён в список «Командированные в клуб ВХЛ» Сетдиков Никита (№37, нападающий, 27.05.1995, 185-77, Л).



«Ак Барс»:

— переведён из списка травмированных защитник Охтамаа Атте;

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Арбузов Владислав (№4, защитник, Россия, 21.06.1995, 196-100, Л).



«Барыс»:

— возвращён из фарм-клуба вратарь Мальгин Дмитрий;

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Сауторн Джордон (№90, защитник, Канада, 15.05.1990, 184-85, Л).



«Йокерит»:

— отзаявлен защитник Ялванти Йоонас.



«Лада»:

— переведён из списка травмированных нападающий Валуйский Семён;

— переведён из списка травмированных защитник Сотниекс Кристапс.



«Локомотив»:

— переведён в клуб МХЛ «Локо» вратарь Баландин Максим.