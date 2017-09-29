«Лада» вывела из списка травмированных Сотниекса и Валуйского

КХЛ опубликовала изменения в составах команд от 29 сентября.
«Авангард»:
— переведён в список травмированных нападающий Сундстрём Юхан (по 30.04.2018).
«Автомобилист»:
— переведён в список травмированных нападающий Голышев Анатолий (по 30.10.2017);
— дозаявлён в список «Командированные в клуб ВХЛ» Сетдиков Никита (№37, нападающий, 27.05.1995, 185-77, Л).
«Ак Барс»:
— переведён из списка травмированных защитник Охтамаа Атте;
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Арбузов Владислав (№4, защитник, Россия, 21.06.1995, 196-100, Л).
«Барыс»:
— возвращён из фарм-клуба вратарь Мальгин Дмитрий;
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Сауторн Джордон (№90, защитник, Канада, 15.05.1990, 184-85, Л).
«Йокерит»:
— отзаявлен защитник Ялванти Йоонас.
«Лада»:
— переведён из списка травмированных нападающий Валуйский Семён;
— переведён из списка травмированных защитник Сотниекс Кристапс.
«Локомотив»:
— переведён в клуб МХЛ «Локо» вратарь Баландин Максим.