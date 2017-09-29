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Нападающий «Динамо» М Подшендялов прошёл список отказов и переведён в ВХЛ

29 сентября 2017, пятница. 20:15 Хоккей

КХЛ опубликовала изменения в составах команд от 29 сентября.

«Металлург» Мг:
— переведён из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Икамацких Артём.

«Северсталь»:
— переведён из клуба МХЛ «Алмаз» вратарь Артамкин Алексей.

СКА:
— переведён в клуб ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Мальцев Михаил;
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Дергачёв Александр.

«Трактор»:
— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» вратарь Сухачёв Владислав;
— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» защитник Жульдиков Никита.

«Динамо» М:
— переведён в ВХЛ через список отказов нападающий Подшендялов Артём (до 01.10.2017).

ХК «Сочи»:
— переведён в клуб ВХЛ «Дизель» защитник Мальцев Артём;
— переведён в клуб ВХЛ «Дизель» нападающий Захарчук Иван.

ЦСКА:
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Макеев Никита;
— переведён в клуб ВХЛ «Звезда» Ч нападающий Карнаухов Михаил.

«Югра»:
— отзаявлен нападающий Моня Дмитрий (28.09.2017).

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Металлург Мг ХК СКА ХК Сочи ХК Трактор ХК ЦСКА ХК Югра
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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