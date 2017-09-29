Нападающий «Динамо» М Подшендялов прошёл список отказов и переведён в ВХЛ

КХЛ опубликовала изменения в составах команд от 29 сентября.



«Металлург» Мг:

— переведён из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Икамацких Артём.



«Северсталь»:

— переведён из клуба МХЛ «Алмаз» вратарь Артамкин Алексей.



СКА:

— переведён в клуб ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Мальцев Михаил;

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Дергачёв Александр.



«Трактор»:

— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» вратарь Сухачёв Владислав;

— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» защитник Жульдиков Никита.

«Динамо» М:

— переведён в ВХЛ через список отказов нападающий Подшендялов Артём (до 01.10.2017).



ХК «Сочи»:

— переведён в клуб ВХЛ «Дизель» защитник Мальцев Артём;

— переведён в клуб ВХЛ «Дизель» нападающий Захарчук Иван.



ЦСКА:

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Макеев Никита;

— переведён в клуб ВХЛ «Звезда» Ч нападающий Карнаухов Михаил.



«Югра»:

— отзаявлен нападающий Моня Дмитрий (28.09.2017).