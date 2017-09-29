Хет-трик Йормакки помог «Йокериту» крупно обыграть «Спартак»

«Йокерит» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 5:1.

Защитники Калинин и Аляев вернулись в состав «Спартака» в матче с «Йокеритом»

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томми Хухтала, Ээли Толванен и Пекка Йормакка, который оформил хет-трик. Единственный гол красно-белых забил Виктор Комаров.

Команда Юкки Ялонена продлила победную серию до восьми матчей. «Спартак» потерпел поражение после трёх побед подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

