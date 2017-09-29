Индрашис: всё время кажется, что рижское «Динамо» сейчас прервёт серию неудач

Нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис поделился мнением о причинах серии поражений команды, которая составляет 12 матчей.

«На льду не думаю о неудачах — только когда приезжаю домой. Всё время кажется, что вот сейчас мы сможем прервать эту череду поражений. Но соперники тоже не дураки и хотят побеждать. Нам всегда чего-то не хватает, каких-то мелочей. Нам не везёт так, как сопернику, у которого шайба может срикошетить нам в ворота. Нам тяжело даются голы.



В последних матчах у нас открывается второе дыхание под конец игры. Не знаю, почему мы не можем играть так с первых минут», — цитирует Индрашиса Sportacentrs.