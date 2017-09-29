«Зауралье» всухую обыграло «Кузню»

29 сентября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошёл один матч. «Зауралье» на домашней площадке обыграло новокузнецкий «Металлург», встреча завершилась со счётом 3:0.



Заброшенными шайбами отметились Максим Первухин, Артём Железков и Антон Рехтин. Вратарь Артём Загидулин провёл матч на ноль, отразив 31 бросок.



«Кузня», которая была исключена из КХЛ после сезона-2016/17, потерпела четвёртое поражение подряд и занимает 21 место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков в восьми играх.