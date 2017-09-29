«Стальные Лисы» победили «Спутник», «Омские Ястребы» проиграли «Алтаю»

29 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно два матча.

«Стальные Лисы» в Магнитогорске обыграли «Спутник» — 6:2.



После первого периода гости вели со счётом 2:1, но в оставшиеся 40 минут хозяева забросили пять шайб и добились крупной победы. В составе магнитогорской команды отличились Артём Лобанов, Евгений Коновальчук, Дмитрий Шешин, Байрас Абдуллин, Данил Пятин и Никита Рожков. Голы «Спутника» — на счету Игоря Козина и Раиля Шарипова.

Усть-каменогорский «Алтай» на домашней площадке обыграл «Омских Ястребов» со счётом 4:1.



В первом периоде хозяева забросили дважды, Никита Назаренко оформил дубль. Во второй двадцатиминутке гости смогли сократить отставание благодаря голу Никиты Самохвалова. В заключительной трети Алексей Зубов вновь увеличил преимущество «Алтая», а Илья Путинцев установил окончательный результат.