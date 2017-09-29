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«Стальные Лисы» победили «Спутник», «Омские Ястребы» проиграли «Алтаю»

29 сентября 2017, пятница. 21:24 Хоккей

29 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно два матча.

«Стальные Лисы» в Магнитогорске обыграли «Спутник» — 6:2.

После первого периода гости вели со счётом 2:1, но в оставшиеся 40 минут хозяева забросили пять шайб и добились крупной победы. В составе магнитогорской команды отличились Артём Лобанов, Евгений Коновальчук, Дмитрий Шешин, Байрас Абдуллин, Данил Пятин и Никита Рожков. Голы «Спутника» — на счету Игоря Козина и Раиля Шарипова.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2017, пятница. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
6 : 2 1:2, 2:0, 3:0
Спутник
Альметьевск
1:0 – Лобанов (Дубин, Хайруллин) – 01:30 (5x4), 1:1 – Козин (Беляев, Шолгин) – 12:32 (5x5), 1:2 – Шарипов (Ашрапов, Козин) – 16:37 (5x5), 2:2 – Коновальчук (Токарев, Башкиров) – 27:57 (5x5), 3:2 – Шешин (Хайруллин) – 35:37 (5x5), 4:2 – Абдуллин (Башкиров, Коновальчук) – 53:40 (5x5), 5:2 – Пятин (Рожков) – 54:38 (5x5), 6:2 – Рожков (Пятин, Коробкин) – 58:10 (5x5)

Усть-каменогорский «Алтай» на домашней площадке обыграл «Омских Ястребов» со счётом 4:1.

В первом периоде хозяева забросили дважды, Никита Назаренко оформил дубль. Во второй двадцатиминутке гости смогли сократить отставание благодаря голу Никиты Самохвалова. В заключительной трети Алексей Зубов вновь увеличил преимущество «Алтая», а Илья Путинцев установил окончательный результат.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2017, пятница. 15:30 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
4 : 1 2:0, 0:1, 2:0
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Назаренко (Писмаркин, Гусейнов) – 05:47 (5x5), 2:0 – Назаренко (Гусейнов, Бекетаев) – 19:34 (5x5), 2:1 – Самохвалов (Мельников) – 29:35 (5x5), 3:1 – Зубов – 45:03 (5x5), 4:1 – Путинцев (Клавдиев, Шапошников) – 48:38 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Омские Ястребы МХК Спутник Альметьевск МХК Стальные Лисы
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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