Гола Галузина хватило «Торпедо» для победы в матче с «Витязем»

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 0:1.



Единственную шайбу в матче забросил Владимир Галузин, отличившийся на 25-й минуте. Вратарь Иван Лисутин провёл матч на ноль, отразив 36 бросков.

«Торпедо» продлило серию побед до четырёх матчей, «Витязь» проиграл третью встречу подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.