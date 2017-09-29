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«Амур» обыграл московское «Динамо», прервав девятиматчевую серию поражений

29 сентября 2017, пятница. 21:56 Хоккей

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:3. Хабаровская команда прервала неудачную серию, которая длилась девять матчей.

Счёт в середине второго периода открыл Дастин Бойд, реализовав большинство бело-голубых. В третьем игровом отрезке гости также воспользовались удалением соперника, отличился Алексей Бывальцев, а вскоре Богдан Потехин вывел «Амур» вперёд. Через 59 секунд Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1 в пользу хабаровчан. Илья Никулин в формате «пять на три» сократил отставание, но «Амур» отстоял итоговую победу.

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КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3 0:0, 1:0, 1:3
Амур
Хабаровск
1:0 – Бойд (Хиетанен, Варнаков) – 30:23 (5x4), 1:1 – Бывальцев (Горшков) – 50:08 (5x4), 1:2 – Потехин – 53:16 (5x5), 1:3 – Рассказов (Клопов) – 54:15 (5x4), 2:3 – Никулин (Хиетанен, Салминен) – 57:40 (6x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Динамо Москва
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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