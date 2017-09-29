«Амур» обыграл московское «Динамо», прервав девятиматчевую серию поражений

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:3. Хабаровская команда прервала неудачную серию, которая длилась девять матчей.

Счёт в середине второго периода открыл Дастин Бойд, реализовав большинство бело-голубых. В третьем игровом отрезке гости также воспользовались удалением соперника, отличился Алексей Бывальцев, а вскоре Богдан Потехин вывел «Амур» вперёд. Через 59 секунд Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1 в пользу хабаровчан. Илья Никулин в формате «пять на три» сократил отставание, но «Амур» отстоял итоговую победу.

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