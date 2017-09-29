Форвард «Авангарда» Сундстрём переведён в список травмированных до 30 апреля

«Авангард» перевёл нападающего Юхана Сундстрёма в список травмированных до 30 апреля 2018 года, сообщается на официальном сайте КХЛ. Ранее главный тренер команды Андрей Скабелка сообщил, что что форварду нужна операция и клуб ищет ему замену.

25-летний шведский хоккеист перешёл в «Авангард» в межсезонье, он принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата и отметился одной голевой передачей, заработав показатель полезности "+2". Сундстрём не выходил на лёд с 26 августа.

«Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 14 матчах.