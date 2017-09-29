«Сент-Луис» проявляет серьёзный интерес к Андрею Локтионову

Как стало известно «Чемпионату», генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг проявляет серьёзный интерес к нападающему Андрею Локтионову. Ранее стало известно, что форвард «блюзменов» Робби Фаббри из-за повторной травмы колена целиком пропустит сезон-2017/18.

«Лос-Анджелес» не стал предлагать полноценный контракт Локтионову

27-летний форвард последние три года выступал в КХЛ за «Локомотив», а в межсезонье подписал просмотровый контракт с «Лос-Анджелес Кингз», однако клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. Ранее стало известно, что нападающий «Блюз» Робби Фаббри пропустит сезон-2017/18 из-за повторной травмы колена.



В прошлом сезоне Локтионов провёл 58 матчей регулярного чемпионата и набрал 27 (12+15) очков. В плей-офф на счету игрока 12 (4+8) очков в 15 матчах. В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролину Харрикейнз», в 155 матчах набрал 48 (22+26) очков.

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