Мартемьянов: некоторые хоккеисты «Амура» играли с температурой

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2). Хабаровчане прервали серию поражений, которая длилась девять матчей.

«Тяжёлая была игра, долго готовились, спасибо команде за то, что терпела. Хорошо сработали бригады большинства и меньшинства, нам очень важна победа, которую мы сегодня одержали. Спасибо ребятам за самоотдачу, сегодня играли с одним из лидеров нашего чемпионата, спасибо парням за игру. Конечно, тяжело играть, когда лидеры травмированы, кто-то болеет. Правильно сыграли. Надеемся, что этот матч придаст нам импульс для следующих игр. У нас сегодня ребята играли с температурой. Спасибо им, что вышли и бились до конц. Это поступки, достойные высокой оценки», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.