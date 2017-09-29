В. Воробьёв: «Динамо» недотерпело, нас подвели ненужные удаления

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Амуром» (2:3).

«Готовились к матчу, но сегодня, как сказал тренер гостей, всё решили удаления. Недотерпели, играли на результат, но ненужные удаления нас сегодня подвели, будем разбираться. Сегодня могу сказать, что была равная игра, где-то нам не повезло. Нужно терпеть, играть все 60 минут матча, в конце встречи начали проваливаться, недоигрывать. У нас было большинство, которое мы могли реализовать, но не вышло», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.