Рассказов: полматча не понимал, что делать, но рад, что принёс пользу «Амуру»

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:2). Форвард провёл первый матч за хабаровский клуб после обмена из «Торпедо».

«У «Амура» была долгая серий поражений, хорошо, что выиграли сегодня. Приятно, что смог принести пользу команде – забил гол, конечно, «пожёг» в конце матча, схватил удаление, переживал немного. Ребята все — молодцы, бились до конца. Нужно немного привыкнуть к команде, в каждом клубе своя «кухня». Полматча толком не понимал, что делать, но тренеры и партнёры подсказали, начал привыкать.

Благодарен «Торпедо» за год, который провёл там, очень многому научился, познакомился со многими людьми, но на этом жизнь не заканчивается. Надеюсь, буду приносить пользу «Амуру». Касательно обмена, после тренировки загрузил сумку в автобус, должны были ехать на выезд. Потом мою сумку выложили и сказали, что еду в другой клуб. Такова спортивная жизнь, от этого никто не застрахован. Рад переходу, это новый этап в карьере. Постараюсь приносить как можно больше пользы команде», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.