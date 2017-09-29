Рылов: в конце матча «Динамо» не смогло показать свою игру, обидное поражение

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3).

«В лиге нет слабых команд, «Амур» сегодня вышел биться. В конце выполняли не те действия, не смогли показать свою игру. Сделаем выводы, проработаем ошибки и больше не будем их допускать. Мы знали, что «Амур» будет играть от обороны, давить, бросать. Обидное поражение, но мы сделаем выводы и будем двигаться дальше», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.