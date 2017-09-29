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«Ванкувер» отправил нападающего Николая Голдобина в АХЛ

29 сентября 2017, пятница. 23:34 Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» отправил нападающего Николая Голдобина в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на генерального менеджера Джима Беннинга.

21-летний Голдобин перешёл в «Ванкувер» из «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2016/17. В 12 матчах за «косаток» он отметился тремя заброшенными шайбами. Всего в НХЛ на счету россиянина 5 (4+1) очков в 23 матчах НХЛ. В прошедшем сезоне АХЛ он сыграл 49 матчей и набрал 45 (19+26) баллов за результативность. Голдобин является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2015 года.

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Источник: Официальный сайт "Ванкувер Кэнакс" Сообщить об ошибке
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Ванкувер Кэнакс Николай Голдобин
Новости. Хоккей
29 сентября 2017, пятница
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