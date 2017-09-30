Беннинг: Голдобин средне провёл сборы. Надо, чтобы тренеры доверяли его игре

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг считает, что нападающему Николаю Голдобину необходимо улучшать свою игру, чтобы вернуться в состав основной команды. Россиянин был отправлен в АХЛ.

«Мы считаем, что он средне провёл тренировочный лагерь. Ему необходимо улучшать игру во всех трёх зонах. Когда шайба идёт по борту, он должен подбирать её и выводить из нашей зоны. Показывать игру, которой бы доверяли тренеры. Нам всем нравится его уровень мастерства, умение обращаться с шайбой, идти на ворота и забивать. Ему надо постараться, чтобы тренеры доверяли его игре, когда его вызовут из АХЛ», — цитирует Беннинга The Province.