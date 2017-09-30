Анисимов: с новыми партнёрами по звену я смогу больше внимания уделять атаке

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов рассказал, как изменится его роль с новыми партнёрами по звену. Два последних года Анисимов играл с Патриком Кейном и Артемием Панариным, который перешёл в «Коламбус Блю Джекетс». В новом звене Анисимов играет с Патриком Шарпом и Райаном Хартманом, а иногда Шарпа подменяет Алекс Дебринкат.

«Шарп и Хартман — двусторонние форварды. Мне стало полегче, потому что не надо больше слишком много думать об обороне, потому что ребята могут меня подстраховать, а я смогу больше делать в нападении.



С новыми партнёрами по звену я буду показывать тот же хоккей, но немного по-другому. Мне стало посвободнее, ребята будут отрабатывать в обороне, страховать меня, а я смогу больше внимания уделять атаке, мы сможем заменять друг друга», — сказал Анисимов в эфире клубного телевидения.