Галузин: «Торпедо» победило за счёт самоотверженности и командной игры

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин прокомментировал победу в матче с «Витязем» (1:0).



«Пару лет назад я говорил, что арена в Подольске — одна из самых неудобных в плане игры? Я бы не сказал, что это было „проклятие“. Просто специфическая обстановка во дворце: необычные освещение и лёд, тяжеловато чуть-чуть. Хорошо, что сегодня получилось выиграть, это самое главное.



Наверное, в третьем периоде больше оборонялись, потому что и соперник добавил. Но ребята молодцы, бились, ловили шайбу на себя. За счёт самоотверженности и командной игры мы сегодня выиграли», — цитирует Галузина пресс-служба клуба.



Гола Галузина хватило «Торпедо» для победы в матче с «Витязем»