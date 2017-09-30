«Флорида» отправила вратаря Харри Сятери в АХЛ

«Флорида Пантерз» отправил вратаря Харри Сятери в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.



27-летний Сятери последние три года провёл в КХЛ, играя за «Витязь». В прошедшем сезоне он одержал 20 побед в 46 матчах регулярного чемпионата, показав процент отражённых бросков 92,9 и коэффициент надёжности 2,5. Сятери помог «Витязю» впервые в истории выйти в плей-офф КХЛ, где команда проиграла в первом раунде будущему чемпиону СКА в четырёх матчах. Кроме того, Сятери принял участие в чемпионате мира 2017 года в составе сборной Финляндии, в шести играх отразив 91,6% бросков и пропуская в среднем 2,26 за матч.